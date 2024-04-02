AK Parti MYK toplantısı başladı

Yerel seçimlerin sonrasında AK Parti içinde büyük merak uyandıran Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün başladı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşen ve birçok il ve ilçeyi kaybeden AK Parti'de merakla beklenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ederken, toplantının ardından yapılacak açıklamalar da merak konusu oluyor.