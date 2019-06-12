AK Parti'de kritik toplantı

Yeni askerlik sistemi teklifiyle ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerini topluyor. AK Parti grubu saat 21.00'de kapalı bir toplantı yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanılğındaki toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar düzenlemeye ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

AK Parti milletvekilleri dün de kapalı grup toplantısında Meclis'te bir araya gelmişti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yönetimindeki toplantıda milletvekilleri düzenlemeye ilişkin görüş ve eleştirilerini gündeme getirmişti.

Yeni askerlik teklifi şu an TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde. Dün akşam teklifin geneli üzerinde görüşüldü maddelere geçilmeden Genel Kurul çalışmalarını sonlandırdı. Meclis, bugün saat 14.00'te yeniden toplanacak.