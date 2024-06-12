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  3. AK Parti'den ''Depremzelere kira yardımı kesildi'' iddialarına yanıt

AK Parti'den ''Depremzelere kira yardımı kesildi'' iddialarına yanıt

AK Parti'den ''Depremzelere kira yardımı kesildi'' iddialarına yanıt
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CHP'li Veli Ağbaba, AFAD'ın gönderdiği mesajda, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından orta ve ağır hasarlı binalarda yaşayan kiracılara sağlanan kira yardımının bu ay sona ereceğini iddia etti. AK Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.

AFAD'ın 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 ilde yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan kira yardımlarının bu ay itibariyle kesildiği öne sürüldü. AK Parti Leyla Şahin Usta, depremzedelere verilen kira yardımının kesilmediğini, evini teslim almayanların kira yardımı almaya devam edeceklerini söyleyerek iddiaları yalanladı.

İDDİALAR MECLİS'E TAŞINDI

Ekonomim'de yer alan habere göre, kira yardımlarının 12’nci aydan sonra kesileceği iddiaları Meclis Genel Kurulu’na taşındı.

AK PARTİ: KİRA YARDIMLARI KESİLMİŞ DEĞİL

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise gelen eleştiriler üzerine depremzedelere verilen kira yardımlarını kesilmediğini söyledi. Usta, “Kira yardımları kesilmiş değil. Kira yardımları 5 bin lira olarak başladı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. '12 ay' denilmişti ancak 12 ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13’üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecek” dedi.

Etiketler ak parti AFAD depremzede
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