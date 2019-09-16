AK Partili başkan, AK Partili eski başkanının dönemi için müfettiş istedi

2009-2019 yılları arasını kapsayan döneme ait raporda, akaryakıtla ilgisi olmayan bir firmadan Belediye'ye akaryakıt faturası düzenlendiği, Belediye'ye bir şirket üzerinden “kereste faturaları” düzenlendiği, aynı aileden kişilerin kurduğu farklı isimdeki firmalara yüklü miktarda para ödendiği gibi çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yer aldı. Rapor, AK Partili İshak Sarı'nın başkanlığında, 2 Eylül'de toplanan Belediye Meclisi'ne sunuldu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber ERtürk'ün haberine göre AK Partili eski Başkan Mehmet İspiroğlu dönemine dair müfettiş istendi. Raporda iddia edilen suçlamalar şöyle sıralandı:

– Faaliyet konusu akaryakıt alım satım işi olmayan bir şirketten Karasu Belediyesi'ne akaryakıt satış faturası düzenledi.

– Aynı restorandan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, her gün ciddi miktarlarda Karasu Belediyesi'ne yemek satış faturaları düzenledi.

– Bir şirketten, şirket kayıtlarında girdi mal olarak bulunmayan kereste malzemesini Karasu Belediyesi'ne satış faturası olarak düzenledi.

– Akaryakıt alım ihalesi kapsamında yapılmış olan sözleşme varken, sözleşmeye aykırı olarak sözleşme harici başka bir şirketten akaryakıt alımı yapıldı.

– Genellikle aynı firmaların yüksek meblağlı ödemelere karşılık Karasu Belediyesi'ne mal, hizmet faturaları düzenleyerek düzenli para çıkışı sağlandı.

– Belediye'ye iskân harcı, ruhsat harcı, emlak vergisi vb. ödemeleri bulunan firmaların bu ödemelerine karşılık olacak şekilde, isim olarak farklı ancak sınırlı sayıda olan firmanın Karasu Belediyesi'ne karşı faturalar düzenleyerek bir şekilde mahsuplaştırılma yoluna gidildi.