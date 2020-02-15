AK Partili başkana istifa çağrısı yapan yurttaşlara küfür

Sultanbeyli’de vatandaşın mağdur olduğu tapu ve tebligat sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Tapu ve tebligatların dağıtılması mağduriyetin çözüleceği konusunda yurttaşı umutlandırırken rayiç bedelinin yüksek olması tartışmalara neden oldu.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar “Başkan istifa” sloganları attı. Öte yandan Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara 's... g..' şeklinde küfür etti.