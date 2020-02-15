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  3. 15 Şubat 2020 17:11

AK Partili başkana istifa çağrısı yapan yurttaşlara küfür

İstanbul Sultanbeyli'de tapu rayiç bedeline isyan eden vatandaşlar belediye binasına yürüdü. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e istifa çağrısı yaptan vatandaşlara Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç'in küfür ettiği iddia edildi. İşte o görüntüler...

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Sultanbeyli’de vatandaşın mağdur olduğu tapu ve tebligat sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Tapu ve tebligatların dağıtılması mağduriyetin çözüleceği konusunda yurttaşı umutlandırırken rayiç bedelinin yüksek olması tartışmalara neden oldu.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar  “Başkan istifa” sloganları attı. Öte yandan Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara 's... g..' şeklinde küfür etti.  

ANKA

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