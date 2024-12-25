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AK Partili Belediye Başkanı'ndan Zafer Partisi lideri Özdağ'a tehdit

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Zafer Partisi lideri Özdağ'a tehdit
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AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Oxijen Medya binasının mühürlenmesiyle ilgili olarak kendisini eleştiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a "Sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan edeceğim" diyerek seslendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce'de Oxijen Medya binasının mühürlenmesi sonrası başlayan tartışmalarda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü için "Oxijen ile uğraşmak yerine Düzce'nin OKSİJENSİZLİĞİ ile uğraşmaya başlamalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarına çok sert yanıt geldi.

"Muhterem babanız Muzaffer Özdağ bu halinizi görse çok üzülürdü" diyen Özlü, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda açık açık Özdağ'ı uyardı:

"İtibarınızı korumak istiyorsanız bu paylaşımınızı hemen kaldırın. Aksi halde, sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım."

 

 

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yapmış olduğu paylaşım şöyle;

"Sizi akademisyen ve fikir adamı zannederdim. Ama yanılmışım. Size ulaşan, manipüle edilmiş bir bilgiyi hiç sorgulamadan, mal bulmuş mağribi gibi sahiplenerek sığ akademisyenlerin ve çakma gazetecilerin kolaycılığına kaçmışsınız!

Muhterem babanız Muzaffer Özdağ bu halinizi görse çok üzülürdü.

Ben sizi istihbaratçı zannederdim. Ama cok yanılmışım! İstihbarat doğruluğu ispatlanmış bilgidir.

Belli ki “oksijen değil, karbondioksit üretenlerin” gazına gelmişsiniz. Yazık.

Bu kavga; rantçıların, çıkarcıların, gazeteci kürküne bürünmüş ihale takipçilerinin kavgası. Basın özgürlüğü kavgası değil. Sizin bu kavganın içinde ne işiniz var?

Siz portakal büfeli şartname nedir bilir misiniz? Karbondioksit aldığınız medyaya sorun.

Herkes bilir ki; kimseden çekinmem ve korkmam, doğru olanı da yaparım. Siz de bilin ki; herkes hukuka ve kanunlara uyacak.

Sayın Özdağ,

İtibarınızı korumak istiyorsanız bu paylaşımınızı hemen kaldırın.

Aksi halde, sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım.


Bilginiz olsun."

Etiketler Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü' düzce zafer partisi Ümit Özdağ faruk özlü
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