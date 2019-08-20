AK Partili belediye cennet köşesini talana açtı

Antalya’da AK Partili Gündoğmuş Belediyesi, 1’inci derece doğal sit alanı statüsünde bulunan Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen Uçansu Şelalesi’nin ekosistemine zarar verdi. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Uçansu Şelalesi’ne piknik alanı ve seyir terası inşaatına başladı.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre bir kaç koldan dökülerek, Alara Çayı’na hayat veren Uçansu Şelalesi’nin bulunduğu alandaki kayalar parçalandı. Alara Çayı’nın giriş alanında yol genişletme çalışmasının da başlaması ile şelalenin çevresi şantiye alanına döndü. Uçansu Şelalesi’ne giden yol üzerindeki bitki örtüsü tahrip edildi. Koruma altındaki yaban gülleri söküldü.

HES’E DİRENİRKEN BELEDİYE TALAN ETTİ

Bölgedeki yaşam savunucularından Mevlüt Güven, “Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin almadan çivi dahi çakılmaması gereken alanda ciddi bir tahribat yapılmış. Şikâyetimiz üzerine gündüzleri jandarma nöbet tutsa da akşamları talan sürüyor” dedi.

Uçansu Şelalesi’nin 1992 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Koruma Kurulu tarafından 1’inci derece doğal sit alanı ilan edildiğini anımsatan Güven, şunları söyledi: “Bölge halkı olarak 12 yıldır HES’lere karşı direniyoruz. Kazandığımız hukuk mücadeleleri sonucu HES yapımını engellediğimiz için sevinirken, AK Partili belediyenin talanı ile karşı karşıya kaldık. Uçansu Şelalesi’ne piknik alanı ve seyir terası projesi hukuksuzdur. Yol genişletmesi yapılıyor, alandaki bazı kayalıklar parçalandı.”