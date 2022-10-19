AK Partili isimden maden faciası açıklaması: Bir yerlerde eksiklik var

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili, ''Alınan tedbirlere rağmen bu kazaların devam ediyor olması demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasıyla ilgili konuştu.

Soma faciası sonrasında araştırma komisyonunun önerileri doğrultusunda çok sayıda düzenleme yapıldığını ve hayata geçirildiğini öne süren Tunç, "Bu alınan tedbirlere rağmen, rapordaki tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara rağmen bu kazaların devam ediyor olması, demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor. Bu konuda TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergemizi TBMM Başkanlığı’na sunduk. Hem TBMM’nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar neticesinde hadisenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

'SEBEBİ MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAKTIR'

“Amasra maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı bir müessese, 1967’den beri faaliyette. TTK’nın modernizasyonuyla ilgili olarak pilot uygulamaların başladığı bir ocak. Zonguldak-Bartın havzasında dik damarlardan oluşan, zor şartlara rağmen yarı mekanize sistemin ilk kez uygulandığı bir ocak" diyen Tunç, "Üretimin saniye saniye izlenebildiği, gaz ölçümlerinin an be an yapılarak kaydedilebildiği, madencilerdeki çipler sayesinde tüm hareketlerin ocak içerisinde takip edilip kaydedildiği ve elektronik sisteme aktarıldığı, tüm süreçlerin ses, görüntü ve yazıların dijital ortamda kayıt altına alındığı, iş güvenliği uzmanlarının görev yaptığı, sürekli denetlenen maden ocağında tüm bunlara rağmen yüreklerimizi dağlayan bu elim kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkarılacaktır, çıkarılmalıdır. Bölgenin bir milletvekili olarak, partimizin grup başkanvekili olarak bu sorumluların ortaya çıkarılacağına ve bunu bizzat takip edeceğime buradan söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

'KAZANIN KARA KUTUSU ARTIK YARGININ ELİNDEDİR'

Maden faciasına ilişkin soruşturmayı 6 savcının yürüttüğü bilgisini veren Tunç, "Şu anda arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Kazanın olduğu yer, şu anda olay mahalli olarak giriş çıkışlara kapatılmıştır. Kazanın kara kutusu artık yargının elindedir. Bütün cihazlar, dijital sistemler, hepsine el konulmuştur ve bunlar yargının elindedir. Tüm kayıtlar incelendiğinde, kaza mahallinde uzman bilirkişiler tarafından yapılacak keşif ve araştırmalar neticesinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağına ve sorumlulardan hesap sorulacağına yürekten inanıyoruz. Bu tür kazaların bir daha gerçekleşmemesi için başka hangi tedbir alınması gerekiyorsa bunun da alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'KADER’ İLE İLGİLİ CÜMLESİNİ ÇARPITANLAR OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maden faciasının ardından "Kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır" ifadeleriyle yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını öne süren Tunç, "Cumhurbaşkanımızın ‘kader’ ile ilgili cümlesini burada çarpıtanlar oldu. Kader, tedbire mani değildir. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği öncelikle şudur; ‘Hiçbir faaliyet insan hayatının önüne geçemez. Bu konuda alınması gereken tedbirlerin mutlaka alınması gerekir. Almayanlarla ilgili olarak da gerekli soruşturmaların yapılması gerekir’ diyor. Önce tedbirden bahsediyor" dedi.

SAYIŞTAY RAPORLARINI GÜNDEME GETİRENLERİ HEDEF ALDI

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise maden ocağındaki eksikliklerin Sayıştay raporlarında yer verilmesinin gündeme gelmesini hedef aldı. Durmaz, "Henüz acılarımız çok tazeyken, henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay’ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra Müessese Müdürlüğü’yle ilgili bölümleri birdenbire servis edip suçlu ve sorumlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır" dedi.

Durmaz, "Yaklaşık iki asra yaklaşan bir deneyime sahip olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve tecrübeli personeli, Sayıştay raporlarının sonucunda ne yapmaları gerektiğini ve hangi tedbirleri alacaklarını elbette hepimizden daha iyi bilmektedir. Burada Sayıştay raporlarını es geçtiğimiz, denetim faaliyetlerini görmezden geldiğimiz kesinlikle düşünülmesin, aksine gerekli tahkikatın yapılarak varsa eksik, hata veya ihmallerin tespit edilmesini, sorumluların da hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz" ifadelerini kaydetti.

ANKA