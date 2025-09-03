AK Partili isimden Melek Mosso için skandal ifadeler

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümünde sahne alan Melek Mosso için kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, 24 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser veren şarkıcı Melek Mosso'nun sahne almasına tepki göstererek, "Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?' dedi.

Kastamonu Belediyesi'nde dün akşam yapılan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso’yu hedef aldı.

Namlı, Melek Mosso için şu ifadeleri kullandı

"Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok."