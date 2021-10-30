AK Partili vekil yanlışlıkla CHP'li Kaftancıoğlu'nu etiketledi

AK Partili Hülya Atçı Nergis, ziyaret paylaşımında yanlışlıkla Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyince, Kaftancıoğlu'ndan jet davet geldi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ziyaret paylaşımında yanlışlıkla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketledi.

Kaftancıoğlu da yanıt vererek "Misafir olursanız memnuniyetle ben de ev sahipliği yaparım" diyerek AK Partili Nergis'i kahveye davet etti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kahve daveti sonrası AK Partili Hülya Atçı Nergis açıklama yapmayarak paylaşımını sildi.

AK Partili Hülya Atçı Nergis sildiği Canan Kaftancıoğlu paylaşımının ardından yeni bir tweet atarak, "İl Yönetim Kurulu üyemiz Canan Tüysüz Kaşıkcıoğlu 'nu İl Kadın Kolları Başkanımız Emine Timuçin ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden ve nezaketinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.