AK Partililere sosyal medya kuralları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “AK Parti olarak önümüzdeki günlerde sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız” dedi.

Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen programda gazetecilerin talep ve sorunlarını dinleyen Ünal, “Artık bugün konvansiyonel medyadan ziyade sosyal medya dediğimiz anlık bir haberleşme biçimiyle karşı karşıyayız. Bu da kaçınılmaz olarak habercilik anlayışında yeni sorumluluklar ve yeni değişiklikler anlamına geliyor. Henüz daha dijital dönüşümün sonuçları açısından yeni medya kendi ahlaki düzenini oluşturmuş değil. Özellikle bunu sosyal medyada çok net bir şekilde görüyoruz. Sosyal medya da kullanılan dil ve sosyal medya da oluşturulan dijital habercilik biçiminin kendi etik kurallarını, kendi çerçevesini önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde oluşturacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Etik kurallarının sosyal medyada Aktrol olarak bilinen maaşlı kara propagandacıları kapsayıp kapsamayacağı ise bilinmiyor.

Ünal, AK Parti olarak önümüzdeki günlerde sosyal medya etik kuralları yayınlayacaklarını söyledi.

“AK Parti olarak sosyal medyada hem farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız," diyen Ünal, şöyle devam etti:

“Bütün dijital platformlar için öncelikli olarak bizi bağlayacak nitelikte ve başkalarına da örnek taşıyacak nitelikte sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız. Sosyal medya da artık yalan haber ciddi bir sorun teşkil ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bu etik kuralların uygulanması konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarfedeceğiz. Bir yasal düzenleme olarak bunu söylemiyoruz. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak yaklaşık 2 milyon 100 kişi teşkilat mensubumuz var. Öncelikli olarak bizim teşkilat mensuplarımızı bu etik kurallara uymakla sorumlu ve yükümlü kılacağız. Bu konuda iki toplantı yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağız. Prof. Dr. Hüseyin Yayman başkanlığında bir heyet bu çalışmayı yürütüyor.

Biz öncelikli olarak bizi bağlayan ahlaki kuralları kendi teşkilat mensuplarımızla paylaşacağız. Bunun yanı sıra hem doğruluğu teyit anlamında belli mekanizmalar da oluşturacağız. Yalan haberleri deşifre etmeden bir haberin doğruluğunu teyit etmeye kadar hem kendimize hem dışa dönük bir çalışma içerisindeyiz. Bizim edindiğimiz haberlere göre özellikle sosyal medyada belli kişilere ve kurumlara dönük ciddi bir dezenformasyon çalışması ve algı operasyonu hazırlıkları var. Kamuoyunda infial oluşturacak bir takım yalan haberleri oluşturmak ve bunun üzerinde belli algı operasyonları oluşturmak isteyen bir takım etki ajanlarına karşı önlem anlamı taşıyor yapacağımız bu çalışma."



