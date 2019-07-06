AK Parti'nin su zammı mahkemelik oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapmış, zammın TÜFE oranında her ay güncellenmesi kararı almıştı. Samsun Barosu avukatlarından Arzu Sabuncu ve Buğra Genç, ‘su zammının iptali ve yürütmesinin durdurulması’ talebiyle Samsun İdare Mahkemesi’ne 12 Haziran’da dava açmıştı. 2 avukat yüzlerce müdahillik talebini de mahkemeye sunmuştu.

“KAR AMAÇLI YAPILDI”

Avukat Sabuncu açtığı davada, Büyükşehir Belediyesi’nin seçimlerden önce yüzde 15 oranında suya indirim yaptığını ancak 31 Mart seçimleri sonrası içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline ise yüzde 150 zam yaparak, zammın her ay TÜFE oranında güncellenmesi kararı aldığı hatırlatılarak, zammın vatandaşı zora soktuğu, artışın kar amacıyla yapıldığı ileri sürerek yapılan zammın iptal edilmesini talep etti.

“HANGİ KRİTERLERİ ESAS ALDINIZ?”

İdare Mahkeme Başkanı Ahmet Yanık, üyeler Demet Özel ve Faden Yalvaçlı Kaçar yapılan ilk celsede oybirliği ile ‘ara karar’ verdi. Mahkeme davalı Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ’den su zammının nedenlerini 30 gün içerisinde ayrıntılı şekilde açıklamasını isteyerek, “Davalı idareden savunmasıyla birlikte suya yapılan söz konusu zamda artış oranı belirlenirken, hangi kriterler esas alındığı sorularak, artışa esas olan yeni veya ilave yatırım yapılıp yapılmadığı hususları açıklanarak, dava konusu işlemin dayanağı olan tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının istenilmesine, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca ara kararı gereklerinin yerine getirilebilmesi için iş bu ara kararının tebliği gününden itibaren 30 gün süre verilmesine, yürütmenin durdurulması isteminin iş bu ara kararına yanıt ve davalının birinci savunması alındıktan sonra veya cevap verme ve savunma hakkını kullanma süresi geçirildikten sonra incelenmesine oybirliği ile karar verildi” denildi.

10 BİN İMZA TOPLANDI

Diğer taraftan CHP İl Başkanlığı öncülüğünde kent merkezinde ve 17 ilçede su zammının geri çekilmesi için imza standları kuruldu. Halkın büyük ilgi gösterdiği imza kampanyasının ilk gününde yaklaşık 10 bin imza toplandığını dile getiren İl Başkanı Mehmet Kundak, “Zamların geri çekilmesi için vatandaşlarımız ile birlikte başlattığımız hem hukuki, hem de demokratik mücadelemiz devam edecek” dedi.



