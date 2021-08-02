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AK Parti'nin Twitter'daki ''Katar'' esprisi güldürmedi

AK Parti'nin Twitter'daki ''Katar'' esprisi güldürmedi

AK Parti İstanbul İl Örgütü'nün resmi Twitter hesabı sosyal medyadan büyük tepki çeken bir 'Katar' paylaşımı yaptı. Paylaşım daha sonra silindi.

Ülkede 5 gündür devam eden ve bir türlü yeterli müdahaleler yapılamadığı için kontrol altına alınamayan yangınlara ilişkin AK Parti'den tepki çeken bir paylaşım geldi.

Katar'dan yangınlara ilişkin Türkiye'ye gelecek arama kurtarma ekipleri haberini paylaşan AK Parti İstanbul İl Örgütü, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" ifadesini kullandı.

Ülkede yetersiz müdahale ve araç gereç nedeniyle söndürülemeyen yangınlar can yakmaya devam ederken yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP ise, AK Parti’nin paylaşımına karşılık “Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!” dedi.

AK Parti İstanbul İl Örgütü, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

CHP ise, tweetin silinmesi üzerine şunları paylaştı:

Etiketler ak parti espri katar katarlılar twitter paylaşım
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