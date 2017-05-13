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  3. 13 Mayıs 2017 07:57

Akademisyenlere desteğe gelenlere polis müdahalesi

Karar Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek olmaya gelen gruba polis müdahale etti.

Akademisyenlere desteğe gelenlere polis müdahalesi
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Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerine destek vermek isteyen yaklaşık 30 kişi, Yüksel Caddesi’nde bir araya geldi. Burada geç saatlere kadar bekleyen grubun çevreye rahatsızlık verdiğini belirten polis ekipleri gruptakilere dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarılarına rağmen grup dağılmayınca, müdahale edildi. Yapılan müdahale sonrası 1’i kadın 12 eylemci gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca Yüksel Caddesi'nde bulunan bazı kişileri de bölgeden uzaklaştırırken, eylemcilerin kullandıkları malzemeleri ise topladı.

DHA

akademisyen , destek , ihraç , khk , açlık grevi