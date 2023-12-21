Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Dün benzin fiyatlarına gelen zammın ardından yarın itibariyle motorine de dev bir zam bekleniyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrolde Kızıldeniz’de yaşanan gerginliğin ardından petrol arzında kesinti yaşanabileceği endişesiyle tedirgin eden seyir devam ederken Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran Dolar kuru nedeniyle yeni hafta büyük bir akaryakıt zammı ile başlamıştı. Dün itibariyle geçerli olmak üzere ( 20 Aralık Çarşamba ) benzine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti.

Şimdi de motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere ( 22 Aralık Cuma itibariyle ) 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Benzin ve LPG grubunda ise yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ve motorine seçimler sonrası zam yağmuru

Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki her değişim araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Brent petrolde son 6 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Brent petroldeki düşüşle birlikte bugün itibariyle ( 14 Aralık Perşembe ) benzin, motorin ve LPG'de resmi bir indirim haberi açıklanmasa da araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı beklentisi içerisinde...

Son olarak 7-8 Aralık tarihlerinde Motorine önce 1 lira 30 kuruş sonrasında 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 9 Aralık tarihinde ise Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

ÖTV zammı yolda

Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.