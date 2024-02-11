Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Motorinin litre fiyatı zamla birlikte 45 lirayı aşacak.

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu. Geçen yıl olduğu gibi 2024 yılında da akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 13 Şubat Salı günü itibariyle motorine 2 lira 55 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşacak. İstanbul'da motorin fiyatı 44 lira 27 kuruşa, Ankara'da 45 lira 7 kuruşa, İzmir'de ise 45 lira 24 kuruşa yükselecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

11 Şubat Pazar günü itibariyle güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,15 TL

Motorin fiyatı: 42,52 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,43 TL

Motorin fiyatı: 41,72 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,36 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,89 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 21,07 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,13 TL

Motorin fiyatı: 42,40 TL

LPG fiyatı: 20,73 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 43,37TL

LPG fiyatı: 20,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,32 TL

Motorin fiyatı: 42,76 TL

LPG fiyatı: 20,46 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 42,95 TL

LPG fiyatı: 19,93 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,69 TL

Motorin fiyatı: 43,07 TL

LPG fiyatı: 20,20 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,82 TL

Motorin fiyatı: 43,37 TL

LPG fiyatı: 20,10 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,04 TL

Motorin fiyatı: 42,35 TL

LPG fiyatı: 20,42 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,40 TL

Motorin fiyatı: 42,77 TL

LPG fiyatı: 20,62 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,44 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

LPG fiyatı: 21,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,56 TL

Motorin fiyatı: 42,92 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,58 TL

Motorin fiyatı: 42,96 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 42,97 TL

LPG fiyatı: 20,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 43,46 TL

LPG fiyatı: 21,05 TL