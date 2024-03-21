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Akıllara durgunluk veren olay! Bebek mamasından uyuşturucu çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! Bebek mamasından uyuşturucu çıktı
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Menemen ilçesinde polisin bir şüphelinin evine düzenlediği baskında, bebek maması kutusunda saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. 

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu. 

Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler bebek bebek maması uyuşturucu
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