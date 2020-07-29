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  3. 29 Temmuz 2020 21:27

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ne yönelik davada yeni gelişmeler yaşandı.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar
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Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı.

Daha sonra ara karara yönelik mütalaası sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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