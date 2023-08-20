ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.
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