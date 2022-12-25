Ali Babacan'dan 6'lı masa açıklaması: Aday belli olacak mı?

Ali Babacan 10'uncu kez bir araya gelecek 6 liderin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunu görüşmeye başladığını belirtti.

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere 6 ay gibi kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler saha çalışmalarına start verdi.

Bir yandan da aday belirleme süreci işliyor.

Cumhur İttifakı'nın doğal adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin kimi çıkartacağı merak konusu.

6'lı masada anlaşmazlıklar ve aday çekişmesi

6 liderin bir masa etrafında 'parlamenter sisteme dönüş' mutabakatı ile bir araya gelmesi muhalefeti yeterince bütünleştirmeye yetmedi.

6'lı masa kurulduğundan itibaren çekişme ve anlaşmazlıklar her açıdan kamuoyuna yansıyor.

Sön dönemde ise adaylık üzerine tartışmalar masayı dağıtacak boyutlara ulaştı.

Aday konususu masaya geliyor

6'lı masa 10'uncu kez bir araya gelecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı bir açıdan diğerlerine göre farklılık arz ediyor.

Bundan önce yapılan toplantılardan sonra liderler ısrarla aday konusunun gündeme gelmediğini vurgulamıştı.

Bu toplantıda ise gündem aday belirleme olacak.

"Umarız fazla bir anlaşmazlık çıkmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "6’lı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı için görüşmeye başladık, umarız fazla bir anlaşmazlık çıkmaz." dedi.

Daha önce de muhalefet kanadından birçok isim adayın ocak ayı başında kamuoyuna duyurulacağı yönünde açıklamalar gelmişti.