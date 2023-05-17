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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin gözaltına alınması nedeniyle bakanlığa çağırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının sözkonusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır. Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmektedir" denildi. 

Sabah Avrupa gazetesinin ofisine polis baskını: 2 gözaltı varSabah Avrupa gazetesinin ofisine polis baskını: 2 gözaltı varMedya

 

DHA

Etiketler almanya ankara büyükelçi sabah gazetesi dışişleri bakanlığı
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