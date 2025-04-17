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Altın rekor yeniledi! Güvenli liman rekor üstüne rekor kırıyor...

Altın rekor yeniledi! Güvenli liman rekor üstüne rekor kırıyor...
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Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın vergi çılgınlıklarıyla başlayan ve ABD ile Çin arasında ekonomik savaşa dönüşen ek vergi fırtınasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yeni rekorlar peş peşe gelmeye devam ediyor..

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararlarıyla sarsılan küresel piyasalar, Çin'den ABD'ye karşı vergi misillemesi gelince bir anda karışmıştı.

Tüm dünyayı etkileyen bu ek vergi depremine ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran, Suriye ve Filistin hakkında yaptıkları savaş yönlü ortak açıklamalar sonrasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları yeniden uçuşa geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da dün akşam katıldığı etkinlikte ekonomik görünüm hakkında yaptığı açıklamada, Fed’in iki temel hedefi olan fiyat istikrarı ve maksimum istihdam arasında gerilim yaşanabilecek bir senaryoya dikkat çekti. Powell, böyle bir durumda politika yapıcıların zor kararlar almak zorunda kalabileceğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından ABD borsası tepetaklak olurken, değerli metaller de zirvedeki seyrini sürdürdü.

Türkiye'de ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Nisan ayı politika faiz kararı için toplanıyor. Saat 14.00'da gerçekleşecek olan TCMB PPK toplantısından çıkacak faiz kararı da merakla bekleniyor.

Kurul son olarak 6 Mart'taki toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmiş ve faizi yüzde 45'ten yüzde 42,5’e çekmişti. 20 Mart tarihinde gerçekleştirilen sürpriz ara toplantıda ise politika faizi sabit bırakılırken gecelik borç verme faizi yüzde 46’ya çıkarılmıştı. Bu kararların ardından nisan ayı faiz kararı öncesinde 14 yabancı kurumun 12'si TCMB’nin faizi sabit bırakmasını beklediğini belirtti.

Piyasalar bu çalkantılarla yeni güne başlarken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları ise rekor serisine devam ediyor.

İşte saat 08:30 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum ise şöyle:

Dolar/TL: 38,15 TL - Dünkü Kapanış: 38,12 TL
Euro/TL: 43,60 TL - Dünkü Kapanış: 43,55 TL
Sterlin/TL: 50,73 TL - Dünkü Kapanış: 50,7 TL

Ons Altın: 3.335 Dolar - Dünkü Kapanış: 3.300 Dolar

Gram altın: 4.096 TL - Dünkü Kapanış: 4.054 TL
Çeyrek altın: 6.731 TL - Dünkü Kapanış: 6.696 TL
Yarım altın: 13.463 TL - Dünkü Kapanış: 13.393 TL
Cumhuriyet altını: 27.549 TL - Dünkü Kapanış: 27.405 TL

Gram gümüş: 40,01 TL - Dünkü Kapanış: 40,44 TL

 

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