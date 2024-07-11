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Altında yükseliş hızlandı, Dolar ve Euro adım adım yükselişte

Altında yükseliş hızlandı, Dolar ve Euro adım adım yükselişte
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Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri adım adım yükselirken, altın fiyatlarındaki yükseliş daha da hız kazandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanırken dövizin ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri TL karşısında zirvede kuruş kuruş artarken, altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş var.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,90 TL'den, Euro 35,80 TL'den, Sterlin 42,64 TL'den, Japon Yeni ise 20,43 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,87 TL'den, Euro 35,60 TL'den, Sterlin 42,19 TL'den, Japon Yeni ise 20,36 TL'den  işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 382 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 521 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 135 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 9 TL'den, Gümüş ise 32,88 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 377 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 512 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 135 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 9 TL'den, Gümüş ise 32,65 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 57 bin 795 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 90 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 85,32 Dolar'dan işlem görüyor  

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