SON DAKİKA
ALTAY TANKI PROJESİNDE TARİHİ İMZALAR ATILDI !
Atilla Taş yeniden gözaltına alındı
Atilla Taş yeniden gözaltına alındı
Bıçak parası alan profesör ve sekreterine büyük şok !
Bıçak parası alan profesör ve sekreterine büyük şok !
Yurtdışından alınan telefonların kayıt ücretine büyük zam !
Yurtdışından alınan telefonların kayıt ücretine büyük zam !
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Gören gözlerine inanamadı
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Gören gözlerine inanamadı
Nargile içenlere çok ''sevinecekleri'' bir haberimiz var !
Nargile içenlere çok ''sevinecekleri'' bir haberimiz var !
Korkunç saldırı kamerada: Kaldırımdaki yayaları ezip...
Korkunç saldırı kamerada: Kaldırımdaki yayaları ezip...
Dolarda ibre yukarı döndü ! Kritik seviyeyi aştı
Dolarda ibre yukarı döndü ! Kritik seviyeyi aştı
Enerji Bakanı ''zam yok'' dedi, indirim müjdesi verdi
Enerji Bakanı ''zam yok'' dedi, indirim müjdesi verdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Kasım 2018 14:44

Amanoslarda PKK sığınağı bulundu

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

A+ A-

Osmaniye'de terör örgütüne ait sığınak bulundu. Sığınak içerisindeki üç ayrı noktada yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ile gıda, sağlık ve çeşitli miktarlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan sığınak içerisinde, toprağa gömülü vaziyette; 1 adet kablolu el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çeşitli büyüklükte 7 tüp, çok miktarda mutfak araç ve gereçleri, güneş paneli, sağlık malzemeleri ile çeşitli miktarlarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Taşınmasında ve bulundurulmasında sakınca görülen malzemeler olay yerinde imha edilirken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemeler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

amanoslar , sığınak , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM