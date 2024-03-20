  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti

Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, Erdoğan'ın "dairenizi gördünüz mü" sorusuna "şu an görmedik" yanıtını veren depremzede ailenin AK Partili Vahit Kirişçi'nin "uyarısıyla" "burayı gördük, çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dediği anlar törene damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, canlı bağlantıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaşanan ilginç anlar dikkat çekti.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan evinin anahtarını teslim alan depremzede aileye "Dairenizi gördünüz mü?" sorusunu sordu. Ancak depremzede kadın "şu an görmedik" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, Erdoğan'ın

Depremzede ailenin "görmedik" yanıtı üzerine devreye AK Partili Vahit Kirişçi girdi ve depremzede aileye birşeyler söyledi. Kirişçi'nin sözlerinin ardından depremzede kadın, konut maketini göstererek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, Erdoğan'ın

Erdoğan'ın "Nasıl? 3+1 mi?" sorusuna ise vatandaşın tereddütlü ve sırf çevresinin uyarıları ile "Evet 3+1" yanıtı verdiği görüldü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, Erdoğan'ın

 

 

 

Etiketler vahit kirişci ak parti depremzede aile konut teslimi konut teslim töreni depremzede görmedik gördük
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı Akaryakıtta tek fiyat, tek isim dönemi başlıyor Akaryakıtta tek fiyat, tek isim dönemi başlıyor Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı