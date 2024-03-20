Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, Erdoğan'ın "dairenizi gördünüz mü" sorusuna "şu an görmedik" yanıtını veren depremzede ailenin AK Partili Vahit Kirişçi'nin "uyarısıyla" "burayı gördük, çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dediği anlar törene damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, canlı bağlantıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaşanan ilginç anlar dikkat çekti.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan evinin anahtarını teslim alan depremzede aileye "Dairenizi gördünüz mü?" sorusunu sordu. Ancak depremzede kadın "şu an görmedik" yanıtını verdi.

Depremzede ailenin "görmedik" yanıtı üzerine devreye AK Partili Vahit Kirişçi girdi ve depremzede aileye birşeyler söyledi. Kirişçi'nin sözlerinin ardından depremzede kadın, konut maketini göstererek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Nasıl? 3+1 mi?" sorusuna ise vatandaşın tereddütlü ve sırf çevresinin uyarıları ile "Evet 3+1" yanıtı verdiği görüldü.