Anaokulu Destek Programı belli oldu; 1 milyon çocuk faydalanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anaokulu Destek Programı'nın ayrıntılarını duyurdu. Programdan 1 milyon çocuk yararlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim hayatına erken yaşta başlaması zihinsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemli. Bunun için 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/ Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz. Hem miniklere hem ailelere hayırlı olsun" dedi.
Bakanlıktan programa ilişkin yapılan açıklamada ise "Halihazırda sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin 3- 5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek. 1 milyon çocuğumuzun doğrudan yararlanması hedeflenen destek programı için yıllık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her yıl ağustos ayına kadar yatırılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi. (DHA)
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