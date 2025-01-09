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Ankara Büyükşehir’den Melih Gökçek ve oğlu hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir’den Melih Gökçek ve oğlu hakkında suç duyurusu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, "tabut yolsuzluğu" iddialarının ardından eski başkan Melih Gökçek ve oğlu AKP’li Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin "kefen alımlarında yolsuzluk yaptığını" iddia etti. Gökçek, "80 milyonluk ihale var kefenler nerede?" diye sordu.

Gökçek’in yolsuzluk iddiasının ardından ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Daire Başkanı Köksal Bozan, Osman Gökçek ile ilgili suç duyurusu başvurusu yaptı.

Birgün'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, “Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak neticede üzerlerine atılı eylem sebebiyle TCK'nin ilgili hükümlerinden emsal mahiyette cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talebimizdir” denildi. Suç duyurusu metninde, Osman Gökçek’in yanı sıra Melih Gökçek’in de ABB ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik hukuk ve ahlak dışı söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Osman Gökçek’in, “Ankara halkının sevdiği kişileri kötü göstermeye çalıştığı” ve mensubu olduğu siyasi partinin bu yolla ABB yönetimini kazanabileceğini düşündüğü savunuldu. Osman Gökçek’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bozan, Osman Gökçek ve Melih Gökçek hakkında iftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma gerekçeleriyle kamu davası açılmasını istedi.

 

Birgün

Etiketler Melih Gökçek osman gökçek tabut suç duyurusu ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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