Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "görevinden istifa etti" iddialarına verdiği "hayatın her hali olabilir" yanıtının ardından dün gece Sağlık Bakanlığı'na giderek eşyalarını topladığı öne sürüldü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Koca arasında geçtiği iddia edilen "istifa" diyaloğu da olay oldu...

CHP'nin büyük bir zaferiyle, AK Parti'nin ise kaybettiği ilk seçim olarak sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerin ardından beklenen ancak bir türlü gelmeyen kabine revizyonu öncesinde Ankara kulisleri karıştı.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaparak görevinden affını isteyip istifasını sunduğunu açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca’ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.” yanıtını verirken “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki soruyu ise, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye cevapladı.

''Koca eşyalarını topladı, 4 Bakan değişecek''

Bu gelişmenin ardından Habertürk yazarı Bülent Aydemir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''

Aydemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Aydemir, ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…'' diye yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm… — Bülent Aydemir (@aydemirbulent) June 28, 2024