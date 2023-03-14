Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Ankara'da, kapatılan Polis Koleji'nden ilişiği kesilenler ve Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) usulsüzlüklerine yönelik FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 4 Nisan 2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin, FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp, okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında soruşturma yürütüldü. Haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan ALS soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından, sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki FETÖ/PDY mensubu 4'ü eski askeri öğrenci, 5'i sivil toplam 9 şüpheli belirlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DHA