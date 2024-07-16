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Ankara merkezli 9 ilde operasyon: O çete çökertildi

Ankara merkezli 9 ilde operasyon: O çete çökertildi
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Ankara merkezli 9 ilde kamuyu zarara uğrattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve Noterler Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 242 aracın sahte belge düzenlenerek TSE ve diğer aracı kurumlara gitmeden tescil işlemlerinin yapıldığı tespit edildi.

33 KİŞİ YAKALANDI

Bu işlemlerden maddi kazanç sağlayan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Çete üyelerinin mağdura sosyal medya üzerinden ulaştığı ve şüphelilerin çekici, okul ve kamu servisi, kamyonet gibi araçları tadilat yapmadan sahte evraklarla ruhsat çıkararak trafiğe soktukları anlaşıldı.

Yakalanan noter katiplerinin ise usulsüz sahte belgelerle araçlara ruhsat çıkardıkları öğrenilirken, sistem üzerinden sorgulandığında bir aracın aynı gün içerisinde üç farklı ilde tescil işlemlerinin yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Etiketler ankara çete kamu
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