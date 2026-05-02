  Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek "61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek "61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu" kapsamında başkentteki trafik düzenlemelerine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Pazar günü saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "03.05.2026 tarihinde düzenlenecek olan ‘61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ etkinliği ile ilgili olarak saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde; Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Cadde Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Beştepe Caddesi'nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Alparslan Türkeş Caddesi'nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan kısmı, Bahriye Üçok Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan kısmı, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Cadde ile Gençlik Caddesi arasında kalan kısmı, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan kısmı ve Anit Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasında kalan kısmı, Cumhuriyet Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan kısmı ve bu yollara bağlanan tüm cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İHA

Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Hafta sonuna dikkat! İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
Hafta sonuna dikkat! İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor
Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İran savaşı iflas getirdi: Dev havayolu şirketi kepenk indirdi İran savaşı iflas getirdi: Dev havayolu şirketi kepenk indirdi İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Beyaz Saray İran'la savaşın bittiğini ilan etti! Beyaz Saray İran'la savaşın bittiğini ilan etti! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu