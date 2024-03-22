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Ankara'da dev operasyon: Bin 125 gözaltı

Ankara'da dev operasyon: Bin 125 gözaltı
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan bin 125 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 1125 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15-21 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi yakalandı.

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