Ankara'da polis kafeleri boşaltıyor !

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla yaklaşık 75 gündür açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça dün gece gözaltına alınmıştı. Gözaltıları protesto eden Gülmen ve Özakça'nın eşi ve annesi de yaptıkları eylem sonrasında gözaltına alındı. Açlık grevi yapan akademisyenler ve yakınlarının gözaltına alınmasını protesto eden CHP milletvekilleri ise oturma eylemi yaptı. Bu sırada karşılıklı tartışma çıktı. tartışmanın büyümesi üzerine CHP'li vekiller bariyerleri yıktı. polis ise önlem olarak civardaki kafeleri boşalttı.

Açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın evlerinde gözaltına alınması protesto edildi. Özakça’nın annesi Sultan Özakça ve eşi Esra Özakça’nın da bulunduğu beş kişilik gruba polis izin vermedi.

Yaşanan gerginliğin ardından polis gruba müdahale etti. Özakça’nın annesi ve eşi yaka paça gözaltına alındı.

Arbedenin ardından CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Ali Haydar Hakverdi gözaltı eylemlerinin gerçekleştiği ve polisin demir bariyerlerle çember içine aldığı anıtın önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

BALBAY: DAYANAMADIM, KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUMLA GÖZALTILAR VAR

CHP İzmir Milletvekili Balbay, polis müdahalesi sırasında yerde bulduğunu söylediği bir kızın saçlarını elinde göstererek, "Sabahleyin gözaltına alınan bir genç kızın saçı. Polislere dedim ki burası trafiğe kapalı bir alan kimseyi engellemiyor. Üzerinde silah yok. Kızı sürüklerken yerde saçları var. Dayanamadım. Böylesine kabul edilemez bir tutumla gözaltılar var" dedi.

Dün yapılan AK Parti 3’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’ni işaret eden Balbay, "Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanlığından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanlığına indi. Huzur gelince OHAL kalkacak dedi. Huzur böyle mi gelecek? Bura da bu insanlar sadece iş istiyor. Burada bu insanlar işine gitmek istiyor. Ve onlara destek olanları da az ötede gözaltına alırken yerde saçları vardı. İnsaf diyorum" diye konuştu.

AĞBABA: 150 BİN İNSAN AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ise oturma eylemi yaptığı sırada gazetecilere dönerek, şunları söyledi: "Bu gün burada maalesef en demokratik hakkını kullanan insanlara destek olmak için oturma eylemi yapan insanlara müdahale oldu. Burada maalesef bu kanunsuz emri uyguladılar. Bu tamamen hükümetin yapmış olduğu bir şey. Nuriye ve Semih’in yapmış olduğu eylem olağan üstü saygı gösterilmesi gereken bir eylem. Biz açlık grevini doğru bulmuyoruz. Ancak 150 bin insanın açlığa mahkum edildiği, 1 milyonun üzerinde insanın ölüme terk edildiği bir dönemde bu insanların bu eylemi yapması da onurlu bir eylemdir. 150 bin tane memur ihraç edilmiş. Maalesef çıt çıkmıyor. Bu insanların sayesinde Türkiye’de bir hukuksuzluk olduğunu, hükümetin kendine muhalif herkesi kapı dışarı ettiğini gösterdiler"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’den randevu istediklerini; fakat talep ettikleri randevuyu alamadıklarını söyleyen Ağbaba, "Bu insanların zarar görmemesi için defalarca randevu talebinde bulunduk.

Maalesef bu eylemin sonlandırılması ile ilgili bir gelişme yok. Hükümet bu insanları ölüme terk ediyor. Onlar buradan sürüklenerek hükümetin emri ile götürüldü. Biz de onların yanında olduğumuzu belirtmek için, Mustafa Balbay, Ali Haydar Hakverdi ile birlikte burada bir müddet onların yerine oturma eyleminde bulunacağımızı da kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

13 GÖZALTI

Öte yandan Çankaya İlçesi’ndeki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Heykeli etrafında hiç kimsenin bekleme yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Uyarıları dikkate almayan grupla polis arasında önce arbede çıktı. Daha sonra polis, eylemcileri yaka paça gözaltına aldı. Açlık grevine destek veren protestocuların yerlerde sürüklenerek, gözaltına alınmasının ardından CHP’li vekiller İnsan Hakları Heykeli önüne gelerek, oturma eylemi yaptı.

BARİYERLER YIKILDI POLİSLER KAFELERİ BOŞALTTI

İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapan CHP milletvekillerinin çevrelerinde bulunan vatandaşlara polislerin müdahale etmesi sonucu karşılıklı tartışma çıktı. Tartışma sırasında milletvekilleri anıtın çevresinde bulunan çelik bariyerleri yıktı. Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri anıtın çevresindeki kafeleri boşalttı. Gerginlik devam ediyor.