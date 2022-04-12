Ankara'da skandal iddia: ''Bakanlık zorunlu aşıya karışan virüsü gizledi!''

Sığırlarda ilkbahar aylarında zorunlu olarak vurulan çiçek aşısına BVD virüsünün karıştığı öne sürüldü. Aşıda yaşanan skandal nedeniyle kaç hayvanın öldüğü henüz bilinmiyor.

Sığırlarda ilkbahar aylarında vurulan ve bakanlığın zorunlu aşılarından olan çiçek aşısına BVD virüsünün karıştığı bildirildi. Çiçek aşısı ile birlikte vurulan BVD virüsü, büyükbaş hayvanları hastalandırarak öldürürken, aşı skandalının ülke hayvancılığında derin yaralar açmasından endişe ediliyor. Tarım Bakanlığı, aşı skandalına karşı kırmızı alarma geçti, skandalın kamuoyu tarafından bilinmemesi için bütün çalışmalar gizlilikle yürütülüyor.

Milli Gazete’den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın programlı aşılarından olan çiçek aşısının içine başka bir aşının virüsü karıştı. Aşının yapıldığı hayvanlarda ishal ve solunum güçlüğü hızla yayılırken, Bakanlık gelen şikayetler üzerine aşılamayı 81 ilde ikinci bir emre kadar durdurdu. Yapılan analizlerde çiçek aşısının içine BVD virüsünün karıştığı tespit edilirken, söz konusu BVD karışımlı aşıların hangi seride ve hangi illerde yapıldığı tespit edilmeye çalışılıyor. Bakanlıkta konuyla ilgili kriz masası oluşturulurken, kriz masası çalışmaları çok gizli yürütüyor. Sahada aşılamayı yapan veteriner hekimler de sıkı bir şekilde uyarılırken, aşı skandalının kesinlikle kamuoyu tarafından duyulması istenmiyor.

Gazete, aşı skandalıyla ilgili Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden bilgi almak istedi. Söz konusu iddialara yönelik Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü hiçbir bilgi vermezken devreye Basın Müşavirliği girdi. Soruların yazılı olarak gönderilmesi istendi. Ancak Bakanlık Basın Müşavirliği, yazılı olarak talep edilen sorulara da cevap vermedi.

BVD virüsü karışmış çiçek aşısı, sığırlarda ishal ve solunum güçlüğüne yol açarak, hayvan ölümlerini hızlandırıyor. Söz konusu hastalığın tedavisi de üreticiye çok pahalıya mal oluyor.

Aşıda yaşanan karışım skandalından dolayı ne kadar bir hayvan ölümünün gerçekleştiği bilinmezken, ülke hayvancılığının yüzde 15 ile 20’sinin tehlike altında olduğuna vurgu yapılıyor.

Söz konusu aşı skandalından dolayı aşırı derecede ishal ve solunum yetmezliğine neden olan ve acil kesilen hayvanların etleri antibiyotik tedavisi uygulanmadı ise insan sağlığı için tehlikeli görülmüyor ancak habere göre, antibiyotik tedavisi uygulayıp da acil kesilen hayvanların etleri insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor. Söz konusu BVD hastalığından dolayı acil kesilen hayvanlarda antibiyotik tedavisinin uygulanıp uygulanmadığının incelenmesi konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor.

TARIM BAKANLIĞI TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 8 Nisan’da yaptığı tazminat yönetmeliği değişikliğinin de bu krizle alakalı olduğu belirtildi.

Bugüne kadar sığırların nodüler ekzantemi yani BVD hastalığında tazminat ödenmesi için laboratuvar analiz şartı bulunurken, 8 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu hastalığa karşı ödenecek tazminatlar için laboratuvar analiz şartı kaldırılarak sadece veteriner hekimlerin inisiyatifine bırakıldı. Bakanlığın burada laboratuvar analiz şartını kaldırması, aşı skandalının ülke hayvancılığına verdiği zararın boyutunun kamuoyuna yansımasının önüne geçmek hem de yoğun bir şekilde yaşanan hayvan ölümlerinden dolayı çiftçinin zararının hemen tanzim edilmek istenmesinden dolayı yapıldığı şeklinde yorumlandı.

AŞILAR NASIL KARIŞTI?

Söz konusu çiçek aşısı, Türkiye’de ikisi özel sektör birisi de Bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Enstitüsü olmak üzere 3 yerde üretiliyor. Bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Enstitüsü, talebi karşılayamadığı için özel sektörün ürettiği çiçek aşıları da kullanılıyor. Söz konusu karışım skandalı Şanlıurfa merkezli özel sektörden alınan aşılarda yaşanırken, firmadan alınan bütün çiçek aşıları seri numarasına göre incelenerek BVD karışımlı çıkan aşıların hangi illerde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

ÇİÇEK AŞISINI YAPTIRMAYAN DESTEKTEN YARARLANAMIYOR

Çiçek aşısı (LSD) İlkbaharda uygulanıyor ve Bakanlığın programlı ve zorunlu aşılarından. Her yıl ilkbaharda tüm hayvancılık işletmeleri tek tek ziyaret edilerek LSD hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılıyor. LSD aşısı 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanıyor. Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. Hayvanları bu hastalıktan korumanın en etkin yolu aşılama ve sineklerle mücadele etmektir. Ayrıca büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için yetiştiricilerin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekiyor. Yine çiçek aşısı olmayan hayvanların bir yerden bir yere sevkine de kesinlikle izin verilmiyor.

Milli Gazete