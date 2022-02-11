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Ankara'da yürek sızlatan görüntü! Zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı

Ankara'da yürek sızlatan görüntü! Zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı

Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i telef olurken, 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Zehirlenerek telef olan yavru köpeklerin başında ise başka bir köpek dakikalarca bekleyerek kokladı.

Olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi, Öveçleri Parkında meydana geldi. Hayvansever Aslı Bayın saat 16.30 sıralarında Öveç Vadisine geldiğinde köpekleri 8'ini ölü, 2'sini de acı içinde yerde kıvranırken buldu. Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, Veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

ZEHİRLENEN KÖPEKLERİN BAŞINDA BAŞKA KÖPEK BEKLEDİ
Zehirlenen yavru köpekler ekipler tarafından otopsi yapılmak üzere götürülmek istendiği sırada başka bir köpek gelerek kokladı. Dakikalarca zehirlenen yavru köpeklerin başında bekleyen köpeği ise hayvanseverler uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek ise zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı.

Zor ikna edilen köpek ise olay yerinden uzaklaştığı sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru köpekler götürülmek istendi. Durumu gören diğer köpek ise bu seferde ekiplerin arkasından gitti. Bu durumu gören diğer hayvanseverler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

“HAYVANLARIN DA BİZİM GİBİ BU DÜNYADA YAŞAMAYA HAKKI VAR”
Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi.

AA

Etiketler ankara köpek zehirleme
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