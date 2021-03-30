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Ankara'da yüz yüze eğitim için karar verildi!

Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu: Ankara'da eğitim öğretimde yeni bir kara alınıncaya kadar mevcut uygulama devam edecek

Ankara Valiliği, son dakika yüz yüze eğitim karar alındı.

Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi

Etiketler ankara okul eğitim
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