Ankara'da yüz yüze eğitim için karar verildi!

Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu: Ankara'da eğitim öğretimde yeni bir kara alınıncaya kadar mevcut uygulama devam edecek

Ankara Valiliği, son dakika yüz yüze eğitim karar alındı. Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi