Ankara'da yüz yüze eğitim için karar verildi!
Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu: Ankara'da eğitim öğretimde yeni bir kara alınıncaya kadar mevcut uygulama devam edecek
Ankara Valiliği, son dakika yüz yüze eğitim karar alındı.
Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi
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