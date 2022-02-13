  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara’nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

Ankara’nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

Ankara’nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

Ankara’nın yüzde 8,90’lık baraj doluluk oranının yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda yağan karın erimesi bekleniyor.

Yurt genelinde 19 Ocak’tan itibaren başlayan kar yağışı Ankara’da da etkili olmuştu. Kar yağışı ile yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken kar ise şehir içindeki durumun aksine henüz erimedi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Baraj Doluluk Oranlarına göre, aktif doluluk oranı şu an yüzde 8,90 seviyesinde. Edinilen bilgiye göre, her geçen gün biraz daha artan baraj doluluk oranı, daha da yükselmek için dağlarda ve yüksek kesimlerdeki karın erimesini bekliyor. Ankara’nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajları ise havadan görüntülendi.

Etiketler ankara baraj dolma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihi Venedik Karnavalı başladı
Uzmanlardan köpek saldırılarına karşı uyarı: Kaçmayın, göz teması kurun
MetroPoll'ün son anketi iktidara da muhalefete de ''ayağınızı denk alın''dedi
Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Donduran soğuklara veda edin... Bahar erken geliyor!
BioNTech'e soruşturma başlatıldı
Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi
İstanbul'da ''zamlar geri alınsın'' eylemi
Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi