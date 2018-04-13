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  3. 13 Nisan 2018 10:59

Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor

Turkcell Global Bilgi, ses biyometrisi uygulamasıyla görüşme sürelerini kısaltacak

Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
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Turkcell Global Bilgi, ses biyometri teknolojisini devreye alıyor. Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Müşteri temsilcisi sizi anne kızlık soyadı, en son kullandığınız cihaz gibi sorularla güvenlik kontrolünden geçiriyor. Bu süreyi azaltmak ve müşterilere hızlı hizmet sunabilmek için ses biyometrisini bu sene devreye alacağız" dedi. Bu teknolojinin önemli kolaylık sağlayacağını kaydeden Aynur, "Ses biyometrisi siz normal konuşurken, probleminizi anlatırken, sizin kim olduğunuzu tespitediyor. Anne kızlık soyadı gibi sorulardan kurtulacağız" diye konuştu.

 

müşteri hizmetleri , anne kızlık soyadı , call center
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