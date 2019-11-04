Antalya Barosu: ''Sayın Feyzioğlu basit bir yalancısınız''

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, seçimli olağanüstü genel kurul isteyen barolarla ilgili, "Bunlar Cumhuriyet Bayramı bildirisinde buluşamadılar. Şimdi nasıl olacak da TBB'yi yıkma noktasında buluşacaklar" sözlerine ve taleplerinin TBB Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, sert tepki gösterdi.

'BASİT BİR YALANCISINIZ, ÇIRPINDIKÇA BATIYORSUNUZ'

"Sayın Feyzioğlu, basit bir yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz" sözleriyle tepki gösteren Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısındaki, "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğim için genel kurula çağıran arkadaşlarımız aynı paydada nasıl buluşacaklar, bunlar Cumhuriyet Bayramı bildirisinde buluşamadılar... Şimdi nasıl olacak da TBB'yi yıkma noktasında buluşacaklar" sözlerini hatırlattı:

'ADALET VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ, SİZE RAĞMEN'

"Bu sözler TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’na ait. Sayın Feyzioğlu, basit bir yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz. Her ne olursa olsun, bu canlar bu yüreklerde olduğu sürece adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz; size rağmen."