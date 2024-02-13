Antalya’da turuncu alarm: Acil olmadıkça dışarı çıkmayın

Kuvvetli yağış ve dolunun etkili olduğu Antalya'da, Valiliğin turuncu alarm verdi. Muhittin Böcek, vatandaşlara uyarıda bulunarak "Acil olmadıkça dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün turuncu kodla fırtına alarmı verdiği Antalya, güne afet görüntüleriyle başladı. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli sağanak ve dolu, kent genelinde birçok noktada sel, su baskını ve taşkınlara neden oldu. Antalya Valiliği bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Valilik bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği kent merkezinde, selden zarar gören okullar derse yeniden hazırlanamayacağı için Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı'nda eğitime verilen aranın devam edeceğini açıkladı.

OKULLAR 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Şehir merkezindeki alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı, park halindeki araçlar yükselen suyun içinde sürüklendi. Muratpaşa’da yağmur sularının dolması sonucu çok sayıda aracın mahsur kaldığı Şarampol alt geçidi araç trafiğine kapatıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu 5 merkez ilçe Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu’da okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Şehir merkezindeki bazı alışveriş merkezleri de su baskını nedeniyle kapatıldı.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında bir afet toplantısı yapılacağını duyuran Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince bugün eğitime ara verilmiştir. Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakım evleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süreyle tatil edilmiştir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından yarın da Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir” denildi.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Okulların bugün ve yarın tatil edildiği, etkinlik ve programların ertelendiği kent merkezinde kamu kurumları ise tatil edilmedi. Kentte, sabah saatlerinde merkezi bulvar ve caddelerde ulaşım felç oldu. Yapılan resmi duyuruda, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca İkinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" uyarısı yapıldı.