Arazisini Gökçek satmıştı... Ankara'daki beton yığını için yürütmeyi durdurma kararı

Ankara’da proje arazisi belediyeye aitken AK Partili Melih Gökçek döneminde satılan Merkez Ankara projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın en büyük kent suçu olarak nitelendirilen Merkez Ankara projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu. Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurulma kararının gerekçesi şöyle sıralandı:

Plan notu ile birlikte otel ve sağlık tesisi yapılması gereken alanda konut alanı yapılmasına rağmen ek nüfusa hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanlarının yetersiz olduğu, kentsel altyapı etki değerlendirilmesinin yapılmadığı,

Plan açıklama raporunda bölgedeki hangi donatıların mevcut olduğu, kapasitelerinin ne olduğuna ilişkin bir araştırmanın yer almadığı, söz konusu alanlara ilişkin ulaşım ve trafik yönünden sorunlar yaşanabileceği,

Plan notu ilavesi ile alana ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımlandığı ve bu hususun kamu yararı taşımadığı,

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı,

Plan kararlarının gereklilik arz ettiğinden bahsedilemeyeceği,

İmar plan notu değişikliğinin hukuka aykırı olduğu, neticesinde planlara dayalı olarak yapı ruhsatı verilmesi vb. işlemlerinin tesis edilebileceği bu nedenle de telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği…

MELİH GÖKÇEK SATMIŞTI

AK Partili Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) aitken TOKİ’ye satılan ve ardından da Emlak Konut’a geçen 125 dönüm büyüklüğündeki arazi için 2015 yılında ihale düzenlendi. İhaleyi, AK PartiAnkara Milletvekilinin eşine ait olduğu inşaat firması kazanmış ve arazi üzerine Merkez Ankara isimli bir proje inşa edileceğini duyurdu ve inşaata başlanmıştı.