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Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu

Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu
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Real Madrid'de yeniden sakatlanan Arda Güler'in, 21 Ekim'deki Sevilla veya 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçında geri dönmesi bekleniyor.

Real Madrid'de bir kez daha sakatlanan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

Etiketler arda güler dönüş tarih
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