Artık nasıl bir kabahat işlediyse... Eşe görülmemiş özür çiçeği

Ankara’da bir vatandaş, eşinden özür dilemek için çekiciyle dev bir çiçek gönderdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde görenleri hem şaşırtan hem de gülümseten bir olay yaşandı.

Bir araç çekicisinin arkasına yerleştirilen dev buket çiçek dikkatleri üzerine çekti.

Çiçeklerin yanında yer alan notta ise, "Hatalıyım, sensiz bir hayatı asla istemiyorum. Canım karım, seni çok seviyorum" ifadeleri yer aldı. Çekicinin önünden geçen vatandaşlar şaşırırken, sosyal medyada da hızla yayılan görüntü Akyurt’ta günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

Kimi "Gerçek aşk budur" derken, kimileri de "Ağabey sen ne yaptın da bu kadar özür diliyorsun" yorumunda bulundu.

Olayın ardından çiftin evinin önünde eşine çiçekleri teslim ettiği anların videosu da ortaya çıktı. Romantik anlar izleyenleri gülümsetti. Vatandaşlar çifte mutluluk dileklerini iletirken, "Böyle hatalar affedilir" yorumları yapıldı.

İHA