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Artvin'de heyelan! Dev kayalar yolu kapattı

Artvin'de heyelan! Dev kayalar yolu kapattı
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Artvin-Şavşat kara yolu, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Artvin- Şavşat kara yolunun 42'nci kilometresindeki Soğuksu mevkisinde karın hızlıca erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü yol, ulaşıma kapandı. Kara yolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarını temizlemek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 

 

DHA

Etiketler artvin şavşat yolu heyelan kaya
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