Advertisement Advertisement
Diyarbakır'da o ilçelerde sokağa çıkma yasağı !
Diyarbakır'da o ilçelerde sokağa çıkma yasağı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya adalet çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya adalet çağrısı
Diyarbakır'da çatışma: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Diyarbakır'da çatışma: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
YSK kararını verdi ! O parti de seçime katılacak
YSK kararını verdi ! O parti de seçime katılacak
Öğretmenlere o tarihlerde idari izin
Öğretmenlere o tarihlerde idari izin
1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatları uçurdu !
1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatları uçurdu !
FETÖ operasyonu: 63 eski polis gözaltında !
FETÖ operasyonu: 63 eski polis gözaltında !
TCDD'den İstanbul için önemli uyarı: ''Yaklaşmayın''
TCDD'den İstanbul için önemli uyarı: ''Yaklaşmayın''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Nisan 2018 22:53

Asansörde mahsur kaldı

Balıkesir'de bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Asansörde mahsur kaldı
A+ A-

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan Gizem M. (19), itfaiye tarafından kurtarıldı.



Olay, Burhaniye'nin Kocacamii Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı Geniş İş Merkezi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İş merkezine gelen Gizem M., gideceği kata çıkmak için asansöre bindi. Asansör, 2 ile 3'üncü kat arasında arıza yaptı. Asansörde rehin kalan Gizem M.'nin yardım çağrısı üzerine apartman sakinleri Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısının bir kısmını açarak genç kızı kurtardı.

Asansörde mahsur kalarak korku dolu anlar yaşayan Gizem M., yardımına yetişen itfaiye erlerine teşekkür etti.

DHA

itfaiye , asansör , balıkesir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM