Aşk-ı Memnu gibi olay: Kendisini yeğeniyle aldatan eşinden özür diledi

Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu'yu aratmayan bir olay gündeme geldi. Karısının kendisini yeğeniyle aldattığını iddia eden Sedat Akbalık, ihanete uğramasına rağmen canlı yayında eşinden özür diledi.

Kanal D'nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı Ece Üner İle Susma programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söyledi.

"KARIM BENİ YEĞENİMLE ALDATTI"

Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi. Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

"SEDAT VE MURAT, KIZIMIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYOR"

Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu. Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.

KARISIYLA BARIŞMAK İSTEDİ

Tüm yaşananlara rağmen eşiyle barışmak isteyen Sedat Akbalık, "Eşim bana bu olayı anlattı. Ben onu bağrıma basacağım. İki çocuğumuz var boyunları bükük kalmasın. Yaşanan yaşandı, bizim iki çocuğumuz var. Nesrin Hanım ise yaşanan olaylardan dolayı ailesiyle birlikte rezil olduğunu belirterek eşiyle barışmak istemediğini söyledi. Boşanmak isteyen Nesrin, eşinin kendisine uzattığı çiçekleri de almadı.