Asker orayı böyle işaretledi

Tatvan ilçesi kırsalındaki operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak ve barınak imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10. Komando Tugay Komutanlığınca 24-27 Mayıs tarihlerinde Tatvan'a bağlı Özekli, Sallıca ve Dönertaş köyleri kırsalında "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın ve erkek bölücü terör örgütü mensuplarının birlikte kullandığı değerlendirilen 8 odalı sığınak 'kadın teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet ve kanalla bağlı erkek teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet' ile depo olarak kullanılan barınak tespit edilmiştir. Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.