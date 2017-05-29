İstanbul'da büyük operasyon ! Didik didik aranıyor
İstanbul'da büyük operasyon ! Didik didik aranıyor
O ülkeden şaşırtan açıklama: ''Güç dengesi değişti...''
O ülkeden şaşırtan açıklama: ''Güç dengesi değişti...''
TSK'dan hava harekatı ! Yerle bir edildi...
TSK'dan hava harekatı ! Yerle bir edildi...
Son anda farkedildi ! Büyük facia önlendi...
Son anda farkedildi ! Büyük facia önlendi...
Orgeneral Hulusi Akar'ın cevapları komisyona ulaştı
Orgeneral Hulusi Akar'ın cevapları komisyona ulaştı
İran'dan geri adım yok! Türkiye'yi suçluyorlar
İran'dan geri adım yok! Türkiye'yi suçluyorlar
Açıkladılar ! PYD'ye karşı savaşacaklar
Açıkladılar ! PYD'ye karşı savaşacaklar
Türkiye'den Almanya'ya ziyaret izin çıktı
Türkiye'den Almanya'ya ziyaret izin çıktı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mayıs 2017 22:44

Asker orayı böyle işaretledi

Bitlis'in kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak ve barınak imha edildi.

A+ A-

Tatvan ilçesi kırsalındaki operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak ve barınak imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak ve barınak kullanılmaz hale  getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10. Komando Tugay Komutanlığınca 24-27  Mayıs tarihlerinde Tatvan'a bağlı Özekli, Sallıca ve Dönertaş köyleri kırsalında  "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 Operasyonu" gerçekleştirildiği  belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın ve erkek bölücü terör  örgütü mensuplarının birlikte kullandığı değerlendirilen 8 odalı sığınak 'kadın  teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet ve kanalla bağlı  erkek teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet' ile depo  olarak kullanılan barınak tespit edilmiştir. Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında  kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.  Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen  malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilerek kullanılamaz  hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve  güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini  kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

operasyon , terörist , asker , sığınak