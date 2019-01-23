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  3. 23 Ocak 2019 15:49

Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında kadına şiddetle mücadele konusunda protokol imzalandı.

Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
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Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında kadına yönelik şiddet ile mücadele için protokol imzalandı.
 
Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, er ve erbaşlara kadına karşı şiddeti önlemek için eğitim verilecek. İlk etapta 500 bin er ve erbaşa eğitim verilmesi planlanıyor.

"İNŞALLAH BAŞARILI OLACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına yönelik şiddetin önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti. Bununla mücadeleye yönelik çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile omuz omuza sürdüğünü aktaran Akar, "İnşallah bunda da başarılı olacağız." diye konuştu.

Akar, binlerce yıllık tarihte kadının hep sosyal hayatın içinde en önemli yerde olduğunu vurgulayarak "Önemli sorumluluklar alarak hayatın akışına önemli etkiler sağlamışlardır." dedi.

MSB SÖZCÜLÜĞÜNE KADIN SUBAY

Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü olarak kadın bir subayın seçildiğini, kendisiyle gurur duyduklarını ifade eden Akar, "Tüm tarihimizde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de kadınlarımız, üzerlerine düşen en ağır sorumlulukları dahi büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Bunu unutmamız mümkün değil." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , imza , eğitim , asker , kadına şiddet
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