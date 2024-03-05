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Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı; 1 asker yaralandı

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İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopter acil iniş yaptı. İlk edinilen bilgilere göre helikopterdeki bir asker yaralandı.

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden kalkan, içinde bir albay ve teğmen ile teknik astsubayın bulunduğu UH-1 tipi askeri helikopter, saat 14.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Urla ilçesi Bademler Mahallesi Folkart Evleri'nin arkasındaki araziye zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında teknik astsubay, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Teknik astsubay hastaneye kaldırılırken, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, olay yerine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de askeri helikopterin zorunlu iniş yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. 

'ACİL OLARAK SERT İNİŞ YAPMIŞ'

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopter, Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yapmış, helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtuldu. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır.

Etiketler askeri helikopter Çiğli izmir asker yaralı
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