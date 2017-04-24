Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında yargılanan tanık pilot Yukarki, ikinci pilotu Çoban'ın 'Ateşin içindeyiz ağabey, yanlış bir şey yapıyoruz' dediğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak Yarbay Bahattin Akgül'ün ardından Pilot Yüzbaşı Hakan Yukarki de dilendi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonundaki duruşmaya İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Yukarki, ifadesinde, darbe girişiminden bir gün önce 15 Temmuz'da bir VIP uçuşu olacağı ve kendisine gece uçuşu yapacak helikopterleri bekleme görevi verildiğini söyledi.

Yukarki, 15 Temmuz 15.30 sıralında görev yeri olan İzmir Gaziemir'deki 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığına gidince sadece bekleme değil, yedek pilot olarak uçacağının söylendiğini aktardı.

Yukarki, görevin mahiyetinin ne olduğunu Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bağ'a birkaç kez sorduğunu, ancak kendisinin de görevi bilmediği cevabını aldığını dile getirdi.

Ardından helikopterlerle çiğli 2. Ana Jet Üssüne gittiklerini belirten Yukarki, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Çiğli'ye gittiğimizde rütbesi yüksek pilotlar bir arada, düşük rütbeliler bir arada oturarak beklemeye başladık. 21.30 sıralarında 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Murat Dağlı, Bahattin Akgül Yarbayı çağırarak bir görev verdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Helikoptere bindiler ve motor çalıştırdılar. Helikopterde arıza olduğunu söyledi. Dağlı Albay, beni yanına çağırdı 'Arıza var, sen gideceksin' dedi. Bir süre sonra 30-35 kişilik silahlı bir tim Çiğli Meydanı'na geldi. Gruptaki Tuğeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, verdiği koordinata timin bırakılacağını ve görevi Genel Kurmay Başkanının verdiğini söyledi."

"Ben ne yapacağım" diye sorduğunu ve kendisine "Arkadan boş helikopterle bizi takip edeceksin" denildiğini aktaran Yukarki, bu sırada ikinci pilotu Üsteğmen Serkan Çoban'ın "Uçmak istemiyorum" dediğini bildirdi.

Üsteğmen Çoban'ın, telefonundan internetteki darbe girişimiyle ilgili haberleri kendisine gösterdiğine işaret eden Yukarki, "İkinci pilotum Çoban, 'Ateşin içindeyiz ağabey, yanlış bir şey yapıyoruz' dedi. F16'ların bazı yerleri vurduğu haberlerini ve Bahattin Yarbay'ın arızalı olduğunu söylediği helikopterle Gaziemir'e geri döndüğünü görünce kanunsuz bir iş yapmak üzere olduğumuzu anladım. Göreve gelmeyeceğimizi Dağlı Albay'a söyleyip, telsizleri kapatıp kendimize bir rota belirleyerek Gaziemir'deki birliğimize döndük." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un göreve seçilme nedeni sorması üzerine Yukarki, kendisinin arama kurtarma pilotu olduğunu ve birliklerince gece uçuşu olduğu zaman bekleme görevinin rutin bir şekilde verildiğini belirtti.

Yukarki, olayın panik ve endişesiyle ikinci pilotunun kendisine aktardığı darbe girişimiyle ilgili haberleri orada bulunan diğer kişilerle paylaşamadığını kaydetti.

Ara verilen duruşmaya, tanıklardan Murat Bağ'ın dinlenmesiyle devam edilecek.